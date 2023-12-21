Пострадавшие в зоне СВО дети получат единовременные выплаты по 100 тыс. рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дети, получившие ранения и травмы на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, с 1 января смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

"Постановляю осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта РФ, прилегающей к районам проведения СВО", - говорится в документе.

Выплата будет предоставлена одному из родителей пострадавшего ребенка или самому ребенку, если на момент выплаты он достигнет 18-летнего возраста.

В документе отмечается, что право на выплату будет иметь ребенок с российским гражданством, постоянно проживающий на территории РФ и получивший увечье после 18 февраля 2022 года.

"Единовременная выплата назначается и осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования РФ по месту жительства или месту пребывания пострадавшего ребенка при документальном подтверждении им увечья", - говорится в указе.

В документе также говорится, что данная выплата не будет учитываться при определении права на получение других выплат или предоставлении иных мер социальной поддержки.

Кроме того, глава государства рекомендовал региональным органам госвласти исходя из финансового положения субъектов РФ "обеспечить направление пострадавших детей ежегодно в организации отдыха детей и их оздоровления или при наличии медицинских показаний в санаторно-курортные организации, а также обеспечить возможность проезда к месту отдыха или лечения и обратно, в том числе сопровождающего лица".