Рябков заявил о желании США "отдать по минимуму" в вопросе обмена заключенными

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В переговорах по обмену законченными США пытаются "получить для себя больше, а отдать по минимуму", заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Но речь о судьбах людей, которые реально находятся в крайне тяжелых жизненных ситуациях, поэтому вот так взвешивать на весах в публичной плоскости - это в принципе невозможно", - сказал замминистра.

"Это очень трудный процесс, даже когда он ведется конфиденциально за закрытыми дверями", - подчеркнул он.

Рябков отметил, что "контакты не приостановлены, они идут в соответствии с тем алгоритмом - это не график, а именно в соответствии с той канвой обсуждения этих вопросов, которая логически вытекает из содержания гипотетических схем".

"Вопрос об обменах гражданами, отбывающими заключение в России и США, крайне деликатный. Решениям в этой сфере зачастую мешает их активное публичное обсуждение", - сказал замминистра.

Он продолжил: "Американские СМИ вообще с подачи нынешней администрации занимаются фактически смакованием этих сюжетов. Контакты, которые раньше уже давали результаты и несколько наших граждан вернулись из США, где отбывали длительные, умопомрачительные сроки заключения, контакты идут по линии спецслужб".

"Интересно, что участники этих контактов с американской стороны настаивают на их полной конфиденциальности, мы тоже придерживаемся этой линии, но затем происходят некие повороты, когда Белый дом регулярно устраивает "утечки" и начинает обсуждать чувствительные вопросы в публичном пространстве", - отметил Рябков.

14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от возвращения на родину обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон призывает Москву рассмотреть его предложения по вопросу освобождения граждан США.

Гершкович содержится в московском СИЗО "Лефортово" в рамках дела о шпионаже. Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.