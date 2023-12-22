Совфед разрешил оказывать медпомощь без согласия пациента для спасения его жизни

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Законом дополняется перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из его родителей или иного законного представителя, в него включено такое обстоятельство, как оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если такое вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни и отсутствует выраженный до начала оказания помощи отказ гражданина (его законного представителя) от медицинского вмешательства.

Решение о таком медицинском вмешательстве принимается медицинским работником выездной бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, с внесением решения об осуществлении медицинского вмешательства без дачи гражданином (его законным представителем) информированного добровольного согласия в медицинскую документацию пациента, предусматривает закон.