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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Над Брянской областью сбит пятый за сутки украинский дрон

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили над Брянской областью пятый за сутки украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны РФ. Там отметили, что это произошло около 14:00.

Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении четырех дронов ВСУ над Брянской областью около 10:00 и 11:45.

Помимо этого, два беспилотника ВСУ были перехвачены над Калужской областью около 13:50.

Минобороны РФ Брянская область
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