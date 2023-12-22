Над Брянской областью сбит пятый за сутки украинский дрон

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили над Брянской областью пятый за сутки украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны РФ. Там отметили, что это произошло около 14:00.

Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении четырех дронов ВСУ над Брянской областью около 10:00 и 11:45.

Помимо этого, два беспилотника ВСУ были перехвачены над Калужской областью около 13:50.