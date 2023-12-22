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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

В Донецке пять сотрудников МЧС России пострадали от взрыва боеприпаса с БПЛА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пять сотрудников российского МЧС пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщила пресс-служба министерства.

Это произошло во время дозаправки автоцистерны водой. Пострадали сотрудники пожарно-спасательной части №3 Донецка. Один из них получил осколочные ранения в ногу, еще четверо госпитализированы с подозрением на акубаротравму (поражение среднего уха). Их жизням ничто не угрожает.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Донецк МЧС
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