Пушилин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки дрона в Донецке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Донецке при взрыве боеприпаса, сброшенного с дрона в Кировском районе, пострадали 12 человек, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Уточняется, что среди пострадавших "пятеро спасателей МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" и один - региональной энергопоставляющей компании".

Ранее МЧС России сообщило, что пять его сотрудников пострадали при взрыве во время заправки автоцистерны водой.