Правительство и Банк России установили плановые значения по IPO до 2030 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России определили плановые значения по количеству публичных размещений акций на среднесрочном и долгосрочном горизонте, а также по числу граждан, которые должны быть привлечены в программу долгосрочных сбережений с 2024 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, число публичных размещений на российском рынке в 2024 году должно составить 9-11 штук, в 2025 году - 10-12, в 2026 году - 11-13, в 2027 году - 12-15, в 2030 году - 15-20.

Участие в программе долгосрочных сбережений в следующем году должны принять 0,3-0,5 млн человек, в 2025 году - 1,2-1,7 млн, в 2026 году -2,5-3,4 млн, в 2027 году - 4,1-5,6 млн, в 2030 году - 9,7-13,3 млн.

Объем сбережений граждан в рамках этой программы в 2024 году ожидается в диапазоне 25-37 млрд рублей, в 2025 году - 100-155 млрд, в 2026 году - 240-330 млрд, в 2027 году - 420-570 млрд, в 2030 году - 1,2-1,7 трлн.

Показатели установлены в рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.