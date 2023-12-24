Авиакомпания "Россия" открыла полеты из Москвы в Гавану

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" начала полетную программу из аэропорта Шереметьево (Москва) в Гавану, первый рейс состоялся в воскресенье, сообщил перевозчик.

"Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение Группы "Аэрофлот" между столицами РФ и Республики Куба, приостановленное во время пандемии", - говорится в сообщении. Полеты выполняются по средам и воскресеньям. В связи с повышенным спросом дополнительный рейс по маршруту планируется в субботу, 30 декабря.

Согласно расписанию, вылет SU/FV6849 из Москвы в 8:40, прилет в 15:00. 31 декабря - вылет в 10:50, прилет в 17:00 (время местное). Вылет SU/FV6850 из Гаваны в 17:20, прилет в 14:15 следующего дня. 1 января - вылет в 18:15, прилет в 15:15 следующего дня.

Как напоминает перевозчик, "Россия" продолжает выполнять полеты в кубинский Варадеро. За пять месяцев рейсами авиакомпании из Москвы воспользовались более 40 тыс. пассажиров.