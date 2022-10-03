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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Более 1,2 тыс. машин из Псковской и Ленинградской областей скопились на выезде в ЕС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Очереди из легковых и грузовых автомобилей сохраняются на границе РФ с Латвией и Эстонией в Псковской области, на российско-эстонской границе в Ленинградской области очереди незначительные.

Из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) на утро понедельника следует, что на границе Латвии и России в пункте пропуска "Бурачки" ("Терехово" со стороны Латвии) в Себежском районе Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 810 грузовых автомобилей, на выезд из РФ - 70 фур. За сутки таможенники выпустили из страны 115 фур, въехали в Россию - 223 грузовых автомобиля.

Также образовалась очередь из 280 легковых автомобилей, желающих выехать из России, за сутки оформлено 70 автомашин. Въезда в Россию ожидают 50 легковушек, за сутки границу пересекли 32 автомобиля.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска "Убылинка" в Пыталовском районе Псковской области 320 грузовиков ожидают въезда в Россию. На выезд из России в очереди стоят 280 легковых и 100 грузовых автомобилей.

Через пункт пропуска в "Куничиной Горе" на границе России и Эстонии в Печорском районе ожидают въезда в РФ 612 грузовых автомобилей, на выезд из РФ – 88 фур и 80 легковых автомашин.

В пункте пропуска "Шумилкино" на выезд из РФ очереди ждут 160 легковых и 170 грузовых машин, на въезд - 358 грузовых. Российская таможня за сутки оформила 71 легковую автомашину и 53 большегруза на въезд в Россию и 113 легковых автомобилей и 123 фуры на выезд.

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации Печорского района, очереди на российско-эстонской границе на пограничных пунктах пропуска "Куничина гора" и "Шумилкино" образовали беженцы, в основном с Украины.

"На время ожидания были установлены биотуалеты. Паломнический центр Псково-Печерского монастыря обеспечивает людей горячим питанием, пока они ожидают своей очереди", - отметили в райадминистрации.

Между тем на российско-эстонской границе в Ленинградской области – в пункте пропуска "Ивангород" – очереди, по последним данным, незначительные.

Так, по информации ФТС на утро понедельника, въезда в РФ ожидали два легковых и три грузовых автомобиля, выезда из России – 20 легковушек и 35 фур. Накануне таможенники пропустили через Ивангород 510 въезжающих в РФ и выезжающих в Эстонию легковых автомобилей, а также 159 фур в оба направления.

В Северо-Западном таможенном управлении "Интерфаксу" сообщили, что в очереди у пункта пропуска "Ивангород" стоят в основном выезжающие из России автомобили с украинскими номерами.

РФ ЕС
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