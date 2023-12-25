В Думе предложили уравнять ответственность за производство продукции по ГОСТУ и ТУ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы внесли законопроект, который уравнивает ответственность производителей, выпускающих продукцию по ГОСТУ и стандартам организации и техническим условиям (СТО/ТУ), за несоблюдение сведений, которые указаны на упаковке.

Первое чтение проекта может пройти в феврале, сообщила "Интерфаксу" один из авторов законопроекта – первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Документ носит название "О внесении изменений в федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации".

Как пояснила Школкина, в соответствии с действующим законодательством, производитель, выпускающий продукцию по ГОСТу, несет полную ответственность за его соблюдение, требования к такой продукции без затруднений контролируются проверяющими органами.

"В то же время СТО/ТУ – это внутренние нормативно-технические документы предприятия, о содержании которых зачастую знают только сами производители, раскрытие этой информации носит заявительный характер. И в случае несоответствия продукции заявленным в СТО/ТУ требованиям производитель не несет никакой ответственности, - сказала она. - Обязательная проверка, экспертиза или регистрация СТО/ТУ как со стороны государства, так и со стороны независимых экспертных организаций законодательно не предусмотрены".

По ее словам, этим зачастую пользуются недобросовестные производители, которые снимают с себя ответственность за выпуск продукции, не соответствующей обязательным требованиям. "Как показывает практика, объем продукции, не соответствующей заявленным производителем требованиям, достигает на рынке 60-80%, и в основном это продукция, произведенная по СТО/ТУ, - сообщила Школкина. - По внутренним документам в настоящее время, к примеру, в пищевой промышленности и производстве товаров народного потребления выпускается не менее 40% продукции".

"Внесенный законопроект уравнивает права производителей, которые в случае публичного заявления, а им является указание на упаковке о производстве той или иной продукции в соответствии с ГОСТом или СТО/ТУ, будут нести равную ответственность за несоблюдение требований, указанных в них", - пояснила она.

Как считает депутат, это будет способствовать повышению качества и безопасности продукции, произведенной по СТО/ТУ, что в конечном итоге только повысит доверие потребителей к такой продукции.

При этом Школкина подчеркнула, что СТО/ТУ как вид документов существуют давно и их цель состояла в том, чтобы конкретизировать или дополнить требования, содержащиеся в ГОСТе или в случае отсутствия такового разработать новый стандарт на новые виды продукции. "Я сама была инициатором разработки ТУ на заводе, где производились принципиально новые виды продукции для нашего рынка. На них тогда не было соответствующего ГОСТа – и нам ничего не оставалось, кроме как разработать свой стандарт, которым мы, кстати, потом поделились и с другими предприятиями", - заявила она.