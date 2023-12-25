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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Работу системы здравоохранения в РФ усилят в новогодние праздники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил усилить работу системы здравоохранения в стране в период новогодних праздников.

"В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты", - сказал Мурашко на оперативном совещании со своими заместителями; его слова привели в пресс-службе Минздрава.

Министр указал, что регионам России необходимо усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, обратив особое внимание на укомплектованность выездных бригад.

Кроме того, необходимо организовать медицинское обеспечение и выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях, отметил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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