Торги за Синский участок углеводородов в Якутии продолжались 9,5 часов
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" выиграл аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на Синском участке в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды. Торги продолжались 9,5 чаксов.
"Аукцион завершен, на 305 шаге победило ПАО "Газпром", итоговый платеж - 328 505 215,5 рубля", - сказал представитель министерства.
Стартовый платеж составлял 948 067 рублей. Таким образом, итоговый платеж превысил стартовый в 403 раза.
С "Газпромом" конкурировала "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК).
Синский участок площадью 10,02 тысячи кв. км расположен на территории Намского и Горного улусов (районов), располагает ресурсами газа категории Dл в объеме 0,5 млрд кубометров, D2 - 9 млрд кубометров.
По данным Росгеолфонда, неподалеку от объекта расположен Соболохский участок ЯТЭК и Соболох-Неджелинское месторождение "дочки" "Газпрома" - "Газпром добыча Ноябрьск".