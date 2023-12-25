РФ и Азербайджан запустили процедуру признания эквивалентности систем ветнадзора

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан запустили процедуру признания эквивалентности систем в области ветеринарного надзора, сообщил Россельхознадзор. Это представители ведомства обсудили с сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Кроме того, специалисты обеих стран обсудили сотрудничество в сфере профилактики заноса трансграничных болезней животных, в том числе новой разновидности ящура SAT-2, а также проведению совместной иммунизации животных от бешенства.

В ноябре руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли договорились о создании рабочей группы для подготовки совместных системных мер по борьбе с этими заболеваниями. В частности, для профилактики распространения вируса ящура серотипа SAT-2 подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" разработало многовалентный иммунобиологический препарат. ВНИИЗЖ также планирует организовать обучение представителей агентства по диагностике бешенства и анализу рисков при экспортно-импортных операциях.

На переговорах российская служба поблагодарила азербайджанских коллег за оперативное начало поставок яиц в Россию.

Россия уже получила две партии яиц из Азербайджана общим объемом 1,224 млн штук.