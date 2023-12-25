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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов, сообщает в понедельник официальный портал правовой информации.

В законе определено, что одним из направлений реабилитации будет предоставление технических средств реабилитации (ТСР). Учтены вопросы социальных показаний наряду с медицинскими показаниями при назначении того или иного ТСР. Учтено, что протезирование должна сопровождать физическая реабилитация.

"Принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что документом регламентируются вопросы реабилитации как взрослых, так и детей. "Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации", - добавил спикер Думы.

По его словам, закон направлен на улучшение жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тыс. детей-инвалидов.

"Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут различаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг", - сказал Володин.

Сейчас регионы самостоятельно разрабатывают и реализуют программы по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в отдельных регионах - программы ранней помощи. При этом в законодательстве не установлены единые условия комплексного предоставления таких услуг и мероприятий.

Владимир Путин
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