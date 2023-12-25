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Президент РФ продлил антикризисные корпоративные меры на 2024 год

Президент РФ продлил антикризисные корпоративные меры на 2024 год
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении антикризисных корпоративных мер на 2024 год. Закон № 625-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, он продлевает до конца 2024 года право АО и ООО проводить годовые собрания акционеров и участников в заочном формате, которое они получили в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, но затем ежегодно действие этого правила продлевалось. На аналогичный срок пролонгируется возможность компаний избирать советы директоров на трехлетний срок.

На полгода - до 1 июля 2024 года - продлено право компаний иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины членов, если в нем осталось не менее трех человек. В течение аналогичного срока компании, подпавшие под зарубежные санкции, смогут не формировать совет директоров вовсе. До этой же даты будут действовать повышенные требования к размеру пакета акций у инвестора, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, действия АО или членов его совета директоров. По общему правилу эта возможность есть у держателя 1% акций компании, но с 2022 года для этих действий требуется пакет от 5%.

В 2022 году в российское законодательство были включены нормы, которые позволяют до конца 2024 года приостанавливать корпоративные права недружественных иностранных совладельцев (с пакетом от 25%) российских значимых компаний. К последним были отнесены организации с лицензиями на пользование недрами или владеющие объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры в России, если их акции не торгуются на бирже, а акционеров - не более 50.

Принятый закон продлевает возможность поражения иностранных совладельцев в правах до конца 2025 года. Это, как и прежде, будет возможно по решению суда, если "недружественные" совладельцы мешают нормальному функционированию компании, например, с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года публично заявили о прекращении ее работы в России, расторгли значимые договоры, уволили более трети сотрудников и т. п.

Ограничения включают запрет на участие в собраниях акционеров и участников ООО, получение дивидендов, распределение прибыли, распоряжение акциями и долями.

Эти правила не распространяется на организации, реализующие проекты по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции.

Владимир Путин
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