Антикризисные корпоративные меры в России будут действовать еще год

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Действие антикризисных корпоративных мер в России продлевается до конца 2024 года. В частности, российские компании по-прежнему смогут проводить годовые собрания акционеров и участников в заочном формате, устанавливает закон № 625-ФЗ от 25 декабря 2023 года.

Такую возможность АО и ООО получили в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, затем действие этого разрешения продлевалось.

Закон № 625-ФЗ также пролонгирует на 2024 год право избирать советы директоров на трехлетний срок. Возможность компаний иметь "усеченный" совета директоров из не менее трех человек (в случае выбытия из него более половины состава) продляется до 1 июля 2024 года. В течение аналогичного срока компании, подпавшие под зарубежные санкции, могут не формировать совет директоров вовсе.

До этой же даты будут действовать повышенные требования к размеру пакета акций у инвестора, желающего запросить документы у компании, оспорить ее сделки или, например, действия членов совета директоров. По общему правилу такая возможность есть у держателя 1% акций компании, но с 2022 года для этого требуется пакет от 5%.