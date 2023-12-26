Россельхознадзор сообщил, что РФ полностью обеспечена лекарствами для животных

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - РФ полностью обеспечена лекарствами для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, дефицита лекарственных препаратов для ветеринарного применения в настоящее время не наблюдается, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"В отношении химико-фармацевтических препаратов в Россельхознадзор не поступают сведения о наличии проблем с поставками препаратов для животноводства. Возникают вопросы только с поставками единичных наименований ветеринарных препаратов для лечения некоторых заболеваний мелких домашних животных в связи с решением отдельных иностранных производителей лекарственных средств для животных об уходе с российского рынка", - отметил глава ведомства.

В январе-ноябре отечественные и зарубежные производители лекарственных препаратов ввели в гражданский оборот в РФ 36,4 млрд доз (из них 18,4 млрд доз импортного производства и 18 млрд - отечественного производства). Это составляет 93% от объема 2022 года и на 14% превышает объем вакцин, введенных в оборот в 2021 году, уточняет Россельхознадзор.

В 2022 году ввоз иностранных вакцин превышал объемы поставок за 2021 год на 30%, что, очевидно, связано с формированием определенных запасов и подготовкой иностранных производителей к изменению российского законодательства в части установления процедуры ввода в гражданский оборот, отметил Данкверт.

Как сообщалось, с 1 сентября этого года в РФ начали действовать новые правила введения ветеринарных препаратов в оборот. Все производственные площадки отечественных и зарубежных производителей должны быть аттестованы российским сертификатом GMP (надлежащая производственная практика).

Отечественное производство вакцин в этом году, по данным на начало декабря, возросло на 37,4% по сравнению с 2021 годом. При этом объемы производства и динамика ввоза в 2023 году свидетельствуют о создании необходимых запасов в краткосрочной перспективе до середины следующего года, констатирует Россельхознадзор.

Кроме того, как сообщил Данкверт, принимаются дополнительные меры для обеспечения биологической безопасности импортных вакцин. Так, для минимизации биологических угроз от применения зарубежных живых вакцин Россельхознадзор в 2022 году методом скринингового тестирования ПЦР начал проводить исследования находящихся в обращении лекарственных препаратов на наличие посторонних инфекционных агентов.

Смещение спроса потребителей от импортной продукции к отечественной при неизбежном уменьшении запасов иностранной продукции заставит российских производителей нарастить объемы выпуска препаратов, уверен глава Россельхознадзора. Однако нельзя допускать снижения обеспеченности и импортными препаратами. В рамках действующего законодательства допускается ввоз в РФ конкретной партии зарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований на основании разрешения, выданного Россельхознадзором. "При реализации данного механизма ввезенная партия вакцины для птиц будет использоваться для иммунизации поголовья птицы конкретной птицефабрики", - пояснил Данкверт.

По его словам, в период, пока отечественные производители наращивают мощности производства, идет диверсификация поставщиков. В частности, появился китайский производитель вакцин для птиц, южноамериканский - вакцин для крупного рогатого скота. "Безусловно, для регистрации и вывода на рынок их продукции потребуется дополнительное время, тем не менее в долгосрочной перспективе это будет являться более продуктивным партнерством, чем зависимость от поставок из недружественных стран", - заключил глава Россельхознадзора.