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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во вторник днем сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась в ноябре.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
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