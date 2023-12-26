Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во вторник днем сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась в ноябре.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.