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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 20 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, останавливалось движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее во вторник горожан предупредили, что военные будут использовать в прибрежной зоне задымление для маскировки.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
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