Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля к 1 марта текущего года направить в правительство предложения по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, кроме того, до 1 июля должен быть организован общероссийский конкурс наставников.

Соответствующее поручение президент дал по итогам заседания Госсовета, состоявшегося в декабре прошлого года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В поручениях отмечается, что предложения, направленные на повышение роли педагогов и наставников, должны подготовить высшие должностные лица субъектов РФ. Кроме того, в перечне содержатся поручения "Росмолодежи" и Министерству просвещения до 1 июля 2024 года организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", "направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание".

К организации конкурса должны быть также привлечены "Движение первых", Российское общество "Знание", Ассоциация волонтерских центров и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Также правительству России совместно с комиссией Госсовета к 1 октября поручено подвести итоги пилотного проекта по снижению "документационной нагрузки" на педагогов, при необходимости правительство должно подготовить необходимые изменения в законодательство РФ.