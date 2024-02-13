Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Путин поручил организовать общероссийский конкурс наставников

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля к 1 марта текущего года направить в правительство предложения по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, кроме того, до 1 июля должен быть организован общероссийский конкурс наставников.

Соответствующее поручение президент дал по итогам заседания Госсовета, состоявшегося в декабре прошлого года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В поручениях отмечается, что предложения, направленные на повышение роли педагогов и наставников, должны подготовить высшие должностные лица субъектов РФ. Кроме того, в перечне содержатся поручения "Росмолодежи" и Министерству просвещения до 1 июля 2024 года организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", "направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание".

В РоссииПутин поддержал создание в РФ цифровой платформы по выбору наставникаЧитать подробнее

К организации конкурса должны быть также привлечены "Движение первых", Российское общество "Знание", Ассоциация волонтерских центров и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Также правительству России совместно с комиссией Госсовета к 1 октября поручено подвести итоги пилотного проекта по снижению "документационной нагрузки" на педагогов, при необходимости правительство должно подготовить необходимые изменения в законодательство РФ.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дело о хищении более 200 млн рублей через "Пушкинскую карту" дошло до суда

Дело о хищении более 200 млн рублей через "Пушкинскую карту" дошло до суда

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке еще не возобновились

Госдума изменила процедуру выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильмы

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

Число погибших при обстреле города Кременная в ЛНР возросло до трех человек

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды "Джермук"

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Лавров не видит перспективы стабилизации в секторе Газа с учетом позиции Израиля

Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"

Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"

Решение о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ примут на следующей неделе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });