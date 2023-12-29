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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Глава Минздрава дал советы россиянам в преддверии праздников

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко советует при недомогании и признаках вирусного заболевания надевать маску. По его словам, при подготовке к новогодним праздникам есть шанс заразиться респираторной инфекцией в супермаркетах или на пунктах выдачи заказов.

"При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник. Если вы все-таки чувствуете недомогание и признаки острого респираторного вирусного заболевания, надевайте маску", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что маску нужно менять раз в час, особенно если человек чихает или кашляет. Мурашко также посоветовал в случае заболевания оставаться дома, так как болезнь, перенесенная "на ногах", может привести к серьезным осложнениям.

Кроме того, Мурашко напомнил о необходимости в период новогодних праздников быть аккуратными на дорогах, мыть руки, не пытаться съесть больше обычного, отказаться от курения и алкоголя, соблюдать режим дня, а также не заниматься самолечением и не назначать себе антибиотики самостоятельно.

Минздрав Михаил Мурашко
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