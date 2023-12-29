"Роскосмос" возвращается к изучению дальнего космоса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация возвращается к исследованию дальнего космоса и реализует программу серийного производства спутников.

"Мы активно реализуем программу создания серийного производства спутников, развиваем проект будущей национальной орбитальной станции, возвращаемся к изучению дальнего космоса", - сказал Борисов в видео с новогодним обращением, которое опубликовал "Роскосмос".

Борисов отметил, что уходящий год был непростым, но важным. "Уверен, что мы и впредь будем успешно преодолевать неизбежные сложности, возникающие в таком непростом деле, как освоение космоса. Вновь доказывая себе и всему миру, что нет ничего невозможного", - сказал он.

Глава госкорпорации пожелал, чтобы 2024 год был наполнен только светлыми и радостными моментами.