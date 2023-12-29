Министр здравоохранения Башкирии пострадал в ДТП

По данным МЧС, при столкновении четырех автомобилей погибли два человека

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей в Караидельском районе республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.

По словам представителя ведомства, Рахматуллин возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики, министр и еще двое пострадавших госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике в пятницу сообщили журналистам о гибели двух человек в результате аварии.

По данным ведомства, на дороге Бирск-Тастуба-Сатка в районе деревни Явгильдино столкнулись "Лада Ларгус", "Лада Гранта", "Тойота Камри" и "Тойота Королла". Погибшие находились в "Ладе Ларгус".

Причины ДТП устанавливаются.