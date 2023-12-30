Глава Брянской области сообщил об уничтожении еще трех беспилотников ВСУ

Один украинский дрон нейтрализован средствами РЭБ над Брянском

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В небе над Брянской областью сбито еще три украинских дрона, сообщил глава региона Александр Богомаз в субботу.

"Над Брянским районом сработала система ПВО Министерства обороны РФ — сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Губернатор добавил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Позднее Богомаз заявил о нейтрализации украинского дрона над Брянском, предварительно никто не пострадал, ничто не разрушено.

Ранее в субботу Богомаз сообщил, что ПВО сбила два украинских БПЛА.

Еще четыре украинских дрона были сбиты противовоздушной обороной над Брянщиной в пятницу.