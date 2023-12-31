Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Метро, МЦК, а также наиболее востребованные маршруты наземного транспорта будут работать всю новогоднюю ночь, проезд будет бесплатным.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. "Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи", - написал Собянин в своём телеграм-канале.

В новогоднюю ночь наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 142 маршрутах. Также будут работать в обычном режиме существующие 16 ночных маршрутов.

С 1 по 8 января парковка на улицах города - бесплатная. Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам, сообщал ранее мэр.