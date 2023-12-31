Турпоток в Сочи в 2023 году вырос почти на 6%

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сочи по итогам 2023 года посетили 7,6 млн туристов, сообщил в воскресенье мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"Это на 400 тысяч человек больше предыдущего периода, или на 5,8%", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что Сочи постоянно повышает качество индустрии гостеприимства.

"Продолжаем развитие главного курорта нашей страны и расширение спектра услуг санаторно-курортного комплекса. В ближайшие годы в Сочи появятся новые современные объекты размещения. Прогнозируем увеличение общего турпотока к 2030-му году до 10 миллионов туристов в год", - сообщил Копайгородский.

По его словам, рекордным туристом 2023 года стал житель Санкт-Петербурга Денис Коломов с детьми, который второй сезон подряд проводит новогодние праздники в горном кластере Сочи.