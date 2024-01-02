Минобороны РФ сообщило об ударах по предприятиям ВПК в Киеве и его пригородах

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российский военные сообщили, что нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, которые выполняли заказы по производству ракет и беспилотников.

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что удар наносился также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.

Как говорится в сообщении ведомства, цель удара достигнута, все объекты поражены.