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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Военные РФ в течение суток отразили восемь атак ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские военные отразили восемь атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений, перехватили 11 снарядов HIMARS и РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области.

"В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на донецком направлении действиями подразделений "Южной" группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Артемовское.

Сообщается, что нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

В военном ведомстве заявили, что общие потери украинской армии составили: до 300 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка "Рапира", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, в ДНР уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, потери армии Украины составили: свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Как говорится в сообщении, "средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Военные сообщили, что уничтожены 34 украинских беспилотника в Запорожской области, ЛНР и ДНР.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады Нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сказали Минобороны РФ.

По его данным, потери украинской армии составили: до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики", - заявили ведомстве.

В министерстве сообщили, что суточные потери ВСУ на данном направлении составили: до 140 военнослужащих, три автомобиля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20", - сказали в Минобороны.

По их данным, на херсонском направлении в течение суток потери армии Украины составили: до 20 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Как сообщили в Минобороны, "оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 112 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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