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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Рубль дешевеет к доллару и юаню на старте первых торгов года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль дешевеет на первых торгах нового года вслед за заметно упавшей накануне нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6025 руб./$1 (+24,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 91,42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 8,05 коп. - до 12,692 рубля.

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