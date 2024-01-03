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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Обнародованы документы о создании советских станций "Венера-11" и "Венера-12"

Обнародованы документы о создании советских станций "Венера-11" и "Венера-12"
Автоматическая межпланетная станция "Венера-11" и "Венера-12"
Фото: В. Борисов, А. Каверин, А. Щербаков/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" опубликовал рассекреченные материалы о создании автоматических межпланетных станций "Венера-11" и "Венера-12" и поставленных задачах по изучению поверхности Венеры.

В сентябре 1978 года с космодрома Байконур были запущены автоматические станции "Венера-11" и "Венера-12". Через три месяца после запуска их спускаемые аппараты совершили мягкую посадку на поверхность планеты для отработки научных задач.

Среди рассекреченных документов – программа наземных испытаний космических аппаратов. В ней отмечается, что изделия разрабатывались на основе предыдущих станций – "Венере-9" и "Венере-10". Также в нее были включены этапы испытаний элементов, приборов, блоков, новых и доработанных агрегатов.

Согласно публикации, в перечень технических заданий входило 53 пункта, которые включали в себя разработку системы автоматического управления космических аппаратов, протоколы применения приборов и дополнения на доработку аппаратуры.

В материалах также представлена информация о работе спускаемых аппаратов. В их основную задачу входило получение панорамы поверхности Венеры в месте посадки, изучение грунта, научные исследования атмосферы и определение плотности стратосферы.

В заключении экспертной комиссии отмечается, что эскизный проект был выполнен с учетом всех технических проблем, связанных с изменением баллистических условий полета с орбитально-десантной на пролетно-десантную схему.

Согласно данным "Роскосмоса", длительность перелета станций "Венера-11" составила 107 суток, а "Венеры-12" – 98 суток. Также сообщается, что орбитальные аппараты, выведенные на пролетную траекторию, обеспечили прием и ретрансляцию на Землю информации, получаемой с посадочных аппаратов. В течение 95 минут с места посадки "Венеры-11" и 110 минут с места посадки "Венеры-12".

Отмечается, что с помощью орбитальных аппаратов были проведены исследования околопланетного и межпланетного пространства.

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