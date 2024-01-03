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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено в штатном режиме

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Возобновлено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ограничении движения грузовиков по дороге из-за непогоды с 08:00 по Москве.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Северная Осетия
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