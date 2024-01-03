Движение грузовиков и автобусов временно ограничили в Татарстане из-за непогоды

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ограничение на движение грузовиков и автобусов введено временно в Татарстане, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД республики в среду.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов на автодороге Казань-Буинск-Ульяновск, проходящей по территории Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Ограничения введены с 20:30 мск 3 января до улучшения погодных условий.

Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за ожидающейся аномально-холодной погоды на территории республики.

По информации синоптиков, с 4 по 9 января в Татарстане прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха минус 18-25 градусов, что на 9-17 градусов ниже нормы. 6 января местами до минус 34 градусов.