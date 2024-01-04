Движение грузовиков и автобусов возобновлено в Татарстане

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Татарстане сняли ограничения на движение автобусов и грузового транспорта, введенные ранее из-за мороза и метели, сообщает ГИБДД МВД республики в четверг.

Как говорится в сообщении, движение возобновлено в 5:40 по московскому времени.

Ограничения были введены накануне на автодороге Казань - Буинск - Ульяновск, проходящей по территории Республики Татарстан из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий. Гидрометцентр Татарстана объявлял штормовое предупреждение из-за ожидающихся аномальных морозов.