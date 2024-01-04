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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Российские военные сообщили о 10 нарушениях возглавляемой США коалицией в небе над Сирией

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, тремя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", одним модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции"", - сообщил Кулить на брифинге в четверг.

Контр-адмирал сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Кроме того, он сообщил, что "в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Небель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хас, ранен один сирийский военнослужащий".

Вадим Кулить РФ сирия ЦПВС
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