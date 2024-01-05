Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Бомбардировщик B-1B Lancer. Архивное фото Фото: Samir Jordamovic/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при попытке посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

На борту находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал.

Катастрофа произошла вечером в четверг по местному времени (в пятницу по московскому времени) при выполнении тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент была плохая погода и сильный мороз.

В настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов.