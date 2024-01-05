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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Северный флот РФ в августе направит отряд кораблей в арктической поход

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Очередной поход кораблей Северного флота РФ по морям Северного Ледовитого океана состоится в августе, сообщила пресс-служба флота.

"Североморцы отправятся в традиционный тринадцатый поход в начале августа и отработают в Арктике ряд боевых учений. Обеспечивать отряд боевых кораблей будут суда вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота", - рассказали в пресс-службе в пятницу.

Как отмечается, "арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике в ходе очередного похода".

Арктика Северный флот
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