Российские военные перехватили восемь дронов ВСУ на донецком направлении

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Юг" заявили, что нанесены удары по украинским опорным пунктам и блиндажам на донецком направлении.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новомихайловка, Георгиевка, Курдюмовка, Спорное Донецкой народной республики", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Он сказал, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удары по ВСУ в районе Богдановки, Артемовска, Курдюмовки и Клещеевки.

"Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике. Уничтожены два пикапа, антенна спутниковой связи, два опорных пункта и шесть блиндажей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре миномета 120-го калибра", - проинформировал Астафьев.