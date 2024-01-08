Двое граждан Украины задержаны в ЛНР по подозрению в шпионаже

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Луганской народной республике задержали двоих граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, один из задержанных подозревается в сборе и передаче сотруднику Службы безопасности Украины сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Народной Милиции и других силовых структур ЛНР. Второй фигурант собирал и передавал сведения сведений о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ "Шпионаж".