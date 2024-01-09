Получены лицензии на сооружение реакторов двух энергоблоков Ленинградской АЭС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор выдал АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") лицензии на сооружение ядерных установок энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), сообщила пресс-служба станции.

"Получение лицензий на сооружение ядерных установок является важным этапом в создании атомной станции. Это ключевые документы, дающие старт основному этапу строительно-монтажных работ на сооружаемых энергоблоках. Получение лицензий регламентировано законодательством РФ", - говорится в сообщении.

"Мы полностью готовы к началу широкомасштабных работ на новой очереди Ленинградской АЭС", - цитирует директора ЛАЭС Владимира Перегуду пресс-служба.

Срок действия разрешения определен на 15 лет. Как уточняет пресс-служба ЛАЭС, в ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков предстоит возвести полторы сотни зданий и сооружений, наполнить их оборудованием, проложить все необходимые коммуникации и выполнить пуско-наладочные работы, чтобы уже в 2029 и 2031 годах загрузить в реакторы энергоблоков №7 и №8 свежее ядерное топливо и приступить к выполнению физических пусков. Для этого этапа ЛАЭС нужно будет получить еще две лицензии - на эксплуатацию ядерных установок.

Сооружение новых энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200 ведется в промышленной зоне города Сосновый Бор с августа 2022 года.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) - действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) - в 2020 году. Энергоблоки N7 и N8 ВВЭР-1200 ЛАЭС в перспективе станут замещающими мощностями для энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.