ФАС предложила согласовывать с ней все сделки крупных финансовых организаций

Сейчас необходимость согласования сделок с ФАС зависит от стоимости активов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, предполагающий согласование всех сделок крупных финансовых организаций независимо от стоимости приобретаемых активов. Ведомство выложило этот законопроект на сайте regulation.gov. ru.

Сейчас с антимонопольным органом должны согласовываться сделки финансовых организаций, если стоимость активов таких организаций превышает величины, установленные постановлениями правительства, отметили в ФАС.

В частности, банкам нужно согласовывать приобретение другой кредитной организации, если размер ее активов превышает 29 млрд рублей (для лизинговых компаний порог установлен на уровне не менее 8 млрд рублей, для страховых организаций - 200 млн рублей).

В октябре 2023 года глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что данный порог утратил свою актуальность. Он также высказывал мнение, что переход на согласование всех сделок не приведет к значительному увеличению числа обращений в службу.

"По мнению службы, сделки по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов должны согласовываться независимо от величины активов приобретаемой финансовой организации. Это позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении сделок крупных финансовых организаций, а также защитить права и интересы остальных участников рынка", - объяснили в пресс-службе ФАС позицию ведомства.