Глава ФАС назвал неактуальным порог по сделкам для крупных финорганизаций

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выступает за согласование всех сделок крупных финансовых организаций, без учета порога стоимости активов в 29 млрд рублей, который сейчас фактически уже неактуален, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

По его мнению, переход на согласование всех сделок не приведет к значительному увеличению числа обращений в службу.

"Это не так часто происходит, поэтому лучше смотреть все сделки. Эти сделки и так все крупные, поэтому этот порог сейчас не так актуален", - сказал Шаскольский.

Сейчас банки должны согласовывать с ФАС приобретение другой кредитной организации только в том случае, если размер ее активов составляет более 29 млрд рублей.

На прошлой неделе начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявила, что ведомство совместно с Минфином и ЦБ инициирует подготовку проекта федерального закона, направленного на введение дополнительного контроля за совершением крупными финансовыми организациями сделок по покупке конкурентов, в частности, за счет согласования всех сделок независимо от величины активов приобретаемой организации.