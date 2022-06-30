Дума разрешила сделки с акциями финорганизаций без согласования с ФАС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Принятый Госдумой в третьем чтении правительственный законопроект № 127020-8 разрешает в 2022 году совершать сделки с акциями, долями финансовых организаций, вне зависимости от размера их активов, без предварительного согласования с Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с принятой поправкой, ФАС нужно будет уведомить о сделке постфактум, не позднее чем через 30 дней после ее совершения.

Сейчас для ряда сделок с акциями и долями финансовых организаций требуется предварительное согласование от ФАС. Оно нужно, если покупатель получит более 25%, трети или 75% финорганизации, размер активов которой превышает пороговые значения. Для кредитных организаций этот порог равен 29 млрд рублей, для микрофинансовых организаций - 3 млрд рублей, для негосударственных пенсионных фондов - 2 млрд рублей, 1 млрд рублей - в отношении организаторов торговли, 200 млн рублей - для профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, управляющих компаний инвестиционных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и т.д.

В законе прописывается, что если сделки привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения хозяйствующего субъекта, то ФАС сможет выдать обязательное к исполнению предписание, а финансовая организация - осуществить действия, направленные на обеспечение конкуренции.

По статье 19.5 КоАП, штраф за невыполнение обязательного предписания ФАС для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Аналогичный порядок (отсутствие согласования) на 2022 год предложен и для сделок с акциями, долями коммерческих организаций, суммарная стоимость активов которых (и их группы лиц) составляет от 800 млн до 2 млрд рублей. Сейчас согласование требуется, если суммарная стоимость активов превысила 800 млн рублей. То есть на 2022 глж порог согласования сделок для коммерческих организаций повышается до 2 млрд рублей.

"Такие сделки занимают незначительную долю в общем объеме и их влияние на конкуренцию на рынке минимально", - говорил ранее в интервью "Интерфаксу" руководитель ФАС Максим Шаскольский. Он подчеркивал, что меры носят точечный и временный характер, а ФАС сохраняет возможность использовать все доступные инструменты реагирования на угрозы конкуренции.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.