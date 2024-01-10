Банк России намерен пресечь практику недобросовестного управления кредитным риском

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Банк России планирует пресечь практику недобросовестного управления кредитным риском, когда банки для сокрытия реальных рисков переводят долг проблемного должника на другое лицо.

Проект изменений в положение №590-П, устанавливающее порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, опубликован на сайте ЦБ. Документ разработан в целях регулирования подходов к оценке рисков, принимаемых банками по кредитам. Предполагается, что новые нормы заработают с 1 октября 2024 года.

В случае принятия поправок обслуживание кредита не сможет быть признано хорошим, если имеется случай перевода основного долга или долга по процентам с должника на другое лицо (за исключением случаев, когда платежи по ссуде в течение последних 360 календарных дней осуществлялись своевременно и в полном объеме, а финансовое положение заемщика оценивалось не хуже, чем среднее).

При этом обслуживание долга будет признаваться неудовлетворительным, если имеется случай перевода основного долга или долга по процентам с должника по реструктурированной ссуде на другое лицо. Если в течение последних 360 календарных дней платежи осуществляются своевременно и в полном объеме, качество обслуживания долга может оцениваться без учета данного требования. При ухудшении в дальнейшем качества обслуживания долга, расчетный резерв по ссуде определяется исходя из максимального размера, предусмотренного для категории качества, в которую классифицирована ссуда.

"Требование об оценке качества обслуживания долга не лучше, чем среднее, при переводе долга по ссуде содержит ранее неурегулированный нормативным актом подход к оценке кредитного риска по ссудам, по которым осуществлялся перевод долга с одного должника на другого, и направлено на дестимулирование выявленных практик кредитных организаций по недобросовестному управлению кредитным риском, направленных на сокрытие реального кредитного риска посредством перевода долга с должника, который не исполняет обязательства своевременно и в полном объеме, на другого должника", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Одновременно регулятор предлагает закрепить подход, позволяющий не рассматривать как реструктуризацию изменение условий кредитных договоров, реализуемое в соответствии с требованиями закона, не обусловленными ухудшением финансового положения заемщиков. Это исключит необходимость принятия уполномоченными органами банков решений о возможности признавать качество обслуживания этих кредитов хорошим и таким образом снизит регуляторную нагрузку на кредитные организации.