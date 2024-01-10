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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Путин объяснил задержки с выплатами участникам СВО бюрократическими сбоями

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Все задержки с выплатами участникам СВО связаны исключительно с бюрократическими сбоями, необходимое финансирование для этого выделяется в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопросов материального, финансового обеспечения всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется абсолютно в полном объеме", - сказал он на встрече с жителями Анадыря, комментируя слова одного из участников встречи о задержках выплат.

"Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев", - продолжил Путин.

Он также попросил собеседника привести конкретные примеры задержек, чтобы можно было разобраться, на каком этапе они происходят.

Путин также заявил, что исправляется и ситуация с получением военнослужащими отпусков.

"Если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал он.

Владимир Путин
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