Добровольцы из РФ, воевавшие в Донбассе до начала СВО, получат статус ветеранов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские добровольцы, воевавшие в Донбассе до начала СВО, получат статус ветеранов боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с жителями Анадыря в среду Путину рассказали о ситуации с одним из таких добровольцев, который в 2021 году ушел воевать на Донбасс еще до начала СВО: сейчас он с ранением и наградами вернулся домой, но статус ветерана боевых действий получить не может.

"Он получил эти травмы до начала СВО, это первое. И второе - он не был военнослужащим вооруженных сил, он был добровольцем. (Но - ИФ) они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают (интересы России - ИФ) с оружием в руках и сейчас. И именно такое поручение министерству обороны давал, они должны доработать. Если не доработали, доработают обязательно", - сказал Путин.