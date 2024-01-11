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Комитет Думы одобрил проект временных разрешений на продажу алкоголя при отзыве лицензий

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект, который позволит продавать остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организациям в стадии банкротства, а компаниям с аннулированной лицензией - остатки этилового спирта, также вводится механизм временных, сроком до 1 года, разрешений на продажу алкоголя при банкротстве и отзыве лицензий.

Законопроект (№471065-8) в конце 2023 года внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству, в течение двух месяцев с момента аннулирования лицензии компания может вернуть поставщику остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также компания может продать остатки алкогольной и спиртосодержащей продукции иной организации с лицензией на закупку, хранение и поставки алкоголя. В итоге остатки этилового спирта компания с отозванной лицензией может только вернуть поставщику, а продать не может. Поддержанный комитетом законопроект предлагает разрешить продажу остатков этилового спирта другим организациям с соответствующей лицензией.

Кроме того, в законопроекте описан механизм, позволяющий винодельческим компаниям с отозванной лицензией завершить цикл выдержки своей продукции, получив временное разрешение на реализацию. Норма о временном разрешении на завершение производственного цикла и затем продажу продукции затронет также и производителей дистиллятов (джин, ром, текила, виски, коньяк). В данном случае производители через портал Госуслуг смогут запросить временное разрешение, оно будет выдаваться на срок, указанный в заявлении, но не более чем на один год.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в действующем законодательстве не определен порядок продажи алкогольной продукции в случае банкротства компании.

Документ вносит в закон об обороте алкоголя новую статью, которая прописывает особенности оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках дела о банкротстве.

В частности, организация, лицензия которой аннулирована, в случае наличия возбужденного в отношении нее дела о банкротстве имеет право на хранение остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по истечении заложенных сейчас в законе двух месяцев – до прекращения производства по делу о банкротстве либо до завершения конкурсного производства. Такая организация, также через портал Госуслуг, сможет получить временное разрешение на реализацию продукции.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 16 января.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября.

Госдума
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