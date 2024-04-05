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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

Правительство согласно упростить получение лицензий на выпуск и оборот алкоголя

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект, который упрощает получение лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщила пресс-служба Минфина.

Сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме розничной продажи) предложено сократить с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней, сейчас - 30 календарных дней.

Перечень документов для получения таких лицензий сокращается. Необходимую информацию РАТК будет проверять в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. "Например, для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения количество документов для организаций сокращается с одиннадцати до трех, для крестьянских хозяйств - с десяти до трех", - уточняется в пресс-релизе.

В случае, если лицензиат изменит наименование (без его реорганизации) или место нахождения, лицензия будет переоформлена в автоматическом режиме на основе сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия без заявления лицензиата.

"Предлагаемые изменения снизят время на подготовку пакета документов для лицензирования, поскольку информация, которую ранее направлял заявитель, теперь будет получена в рамках межведомственного взаимодействия. Компании смогут быстрее получить необходимую лицензию и приступить к работе", - сообщает Минфин.

Минфин Правительство РАТК Росалкогольтабакконтроль
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