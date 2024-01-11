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ЦБ еще год не будет наказывать банки за работу с клиентами с заблокированными сайтами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.

"Антиотмывочный" закон 115-ФЗ запрещает банкам проводить операции по поручению лиц, чьи сайты включены в реестр Роскомнадзора. Требование вступило в силу летом 2021 года, однако в ноябре 2021 года ЦБ отложил применение мер к банкам за его нарушение до апреля 2022 года. Затем регулятор дважды продлевал эту меру - сначала до конца 2022 года, после - до конца 2023 года.

В декабре 2023 года Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил ЦБ об очередном продлении.

Такая необходимость связана с тем, что у банков и некредитных финансовых организаций отсутствует доступ в автоматическом режиме к реестру запрещенных в стране интернет-ресурсов для исполнения этого требования, отмечает НСФР. Автоматический доступ на данный момент есть только у операторов связи, остальным пользователям (в том числе юрлицам и ИП) доступ предоставляется по запросу о конкретном доменном имени через форму на сайте реестра, то есть в "ручном" режиме, что "не позволяет обеспечить надлежащую проверку сведений в Едином реестре в рамках стандартных бизнес-процессов финансовых организаций без их массового критичного замедления".

Госдума в ноябре перенесла на весеннюю сессию рассмотрение во втором чтения законопроекта № 158779-8, который предусматривает автоматический доступ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к реестру запрещенных в России интернет-ресурсов.

"Эта норма призвана облегчить использование закона кредитным организациям, сегодня они действительно находятся в патовой ситуации: когда тот или иной ресурс находится в реестре Роскомнадзора, они формально обязаны блокировать любые операции такого ресурса. Это могут быть крупные поисковики российские, в первую очередь "Яндекс", поэтому для того, чтобы не парализовать деятельность этих организаций, вносится вот это маленькое уточнение", - объяснял ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Госдума Илья Ясинский Роскомнадзор Яндекс Банк России НСФР
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