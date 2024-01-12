Кредитование сезонных полевых работ в России в 2023 году выросло до 1,2 трлн рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В 2023 году ключевые банки, работающие с российским агро-промышленным комплексом, направили на кредитование сезонных полевых работ 1 т203,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в 2022 году, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом ранее), Сбербанк - 381,6 млрд рублей (397 млрд рублей).

Минсельхоз напоминает, что в 2022 году кредитование сезонных работ составило 1 158,8 млрд рублей.

В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов, из которых Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.