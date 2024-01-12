Роспотребнадзор не получал предложений о передаче части полномочий Минздраву

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомство не поступало предложений о передаче Минздраву части полномочий службы по борьбе с инфекциями, отметив, что говорить о таком решении было бы странно.

"РФ имеет свой опыт, свой путь, очень высоко оцененный международным сообществом, и научным, и практическим, поэтому сегодня об этом говорить казалось бы очень странно, разрушить то, чем мы гордимся. Наверное, это не государственный подход. Возможно, это подход людей, которые не имеют знаний и представления о том, что есть сегодня Роспотребнадзор, что мы делаем и как это устроено", - сказала Попова во время пресс-завтрака, приуроченного ко дню российской печати.

Она также сообщила, что такое предложение в ведомство не поступало.

"С нами его никто не обсуждал, к нам никто не приходил, поэтому у меня здесь нет другой позиции", - добавила Попова.

Глава ведомства также отметила, что сейчас многие страны мира перестраивают свои системы управления эпидпроцессом по образцу России: "Они создают, если не абсолютный аналог, то очень-очень похожие системы вертикально интегрированные (...) и подчиняющиеся напрямую органам управления страны".

Ранее Общественная организация Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложила передать часть полномочий по борьбе с инфекциями от Роспотребнадзора Минздраву, об этом сообщала газета "Ведомости". В частности, для ускорения работы по защите населения от инфекционных угроз правительству предлагалось рассмотреть вопрос о разработке и реализации государственной программы, которую будет курировать Минздрав. В ее основе должна лежать модель централизованного управления и содержания инфекционной службы, предусматривающая "включение санитарно-эпидемиологической службы в структуру" медицинского ведомства. Сейчас санэпидемслужба входит в состав Роспотребнадзора.